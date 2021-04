Gli scontri davanti alla Camera tra i ristoratori #ioapro e le forze dell’ordine

Leggi su nextquotidiano

(Di martedì 6 aprile 2021) In piazza Montecitorio ci sono icontro le: la situazione durante il loro sit-in organizzato anche con le altre categorie toccate fortemente dal virus, è degenerata, e si è arrivati allo scontro tra i manifestanti e le. Hanno sfondato le transenne urlando: “Buffoni” e “libertà”. Poi hanno lanciato alcuni oggetti contro gli agenti di polizia, che hanno identificato alcuni di loro. A commentare quanto sta succedendo è stata la capogruppo del Pd: “La preoccupazione c’è, la tensione è alta. Siamo consapevoli che bisogna riaprire in sicurezza e che bisogna dare i ristori. Al Senato c’è il Dl sostegni, sono previste molte iniziative per aiutare chi è in difficoltà. Bisogna fare di più, per ...