Far Cry 6 finalmente novità con 'entusiasmanti contenuti da mostrare' in arrivo da Ubisoft (Di martedì 6 aprile 2021) Ubisoft ha alcuni grandi giochi in arrivo come Rainbow Six Quarantine e Far Cry 6. Ma mentre per il primo titolo sono circolati vari rumor, il secondo è rimasto avvolto nel silenzio. Secondo il game design director Ted Timmins, però, le cose potrebbero cambiare presto. Rispondendo a un utente su Twitter, Timmins ha detto di aspettare "ancora un po'" e che il team ha "interessanti contenuti da mostrare". Far Cry 6 era inizialmente previsto per il lancio nel febbraio di quest'anno, ma è stato successivamente rinviato al prossimo anno fiscale. L'atteso gioco di Ubisoft dovrebbe ora arrivare tra aprile 2021 e settembre 2021. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di martedì 6 aprile 2021)ha alcuni grandi giochi income Rainbow Six Quarantine e Far Cry 6. Ma mentre per il primo titolo sono circolati vari rumor, il secondo è rimasto avvolto nel silenzio. Secondo il game design director Ted Timmins, però, le cose potrebbero cambiare presto. Rispondendo a un utente su Twitter, Timmins ha detto di aspettare "ancora un po'" e che il team ha "interessantida". Far Cry 6 era inizialmente previsto per il lancio nel febbraio di quest'anno, ma è stato successivamente rinviato al prossimo anno fiscale. L'atteso gioco didovrebbe ora arrivare tra aprile 2021 e settembre 2021. Leggi altro...

Advertising

areyareadyforbl : @_itsnatsu Uh Far cry l'ho giocato pure io ma praticamente non usavo mai l'arco, crisis mai sentito. In ac 3 Connor… - Eurogamer_it : #FarCry6: #Ubisoft promette 'entusiasmanti contenuti da mostrare'. - infoitscienza : Far Cry 6: novità in arrivo, 'dobbiamo attendere ancora un po' ' - Asgard_Hydra : Far Cry 6: novità in arrivo, 'dobbiamo attendere ancora un po' ' - - amantecnologia : FAR CRY 6 ITA : il Game Design Director, Ted Timmins di Far Cry 6, rispondendo ad un utente su Twitter, ha annuncia… -