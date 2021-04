Everton | Ancelotti | «Meritavamo di vincere Sull’Europa…» – VIDEO

(Di martedì 6 aprile 2021) Carloha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio dell’contro il Crystal Palace. Le sue parole Carloha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio del suocontro il Crystal Palace. Le sue parole. «Credo che alla fine meritassimo di, abbiamo perso due punti per errori nostri. Devo dire che non siamo stati fortunati:di, potevamo farlo e ora dovremo recuperare questi due punti in un’altra gara. Le possibilità di qualificarsi per le Coppe ci sono ancora, siamo dentro la lotta ma ovviamente dovremo essere più concentrati per evitare questo tipo di situazioni. Quando meriti di, devi». Leggi su Calcionews24.com

Carloha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio dell'contro il Crystal Palace. Le sue ...32 gol col Porto, 10 col Monaco, 37 con la maglia del Real Madrid, 15 con quella del Bayern Monaco e, nelle ultime ore 6 con la divisa dell'. James Rodriguez taglia il traguardo delle 100 marcature in Europa e lo fa nella sfida contro il Crystal Palace, poi pareggiata dai suoi per 1 - 1. Il fantasista, arrivato a parametro zero in ...Carlo Ancelotti ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio dell'Everton contro il Crystal Palace. Le sue parole ...Nei posticipi della 30^ giornata di Premier League l'Everton non va oltre il pari casalingo contro il Crystal Palace: unica nota positiva la rete numero 100 in Europa di James Rodriguez.