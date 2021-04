Advertising

Lesione muscolare al flessore destro per #ElShaarawy. Stop 15 giorni. Salta la doppia sfida di Europa League contro l'Ajax. "Vincere l'Europa League sarebbe un sogno. Forza Roma. Daje". In vista di #AjaxRoma, abbiamo parlato con Fr… Allegri senza giocare ha fatto 2 finali di Champions. Simeone lo stesso… Europa League: Roma; per Smalling e Mkhitaryan niente Ajax. Zaniolo da giovedì inizierà a lavorare con la Primavera… Hanno criticato Sarri e lui di risposta vince l'Europa League e lo scudo con la Juve

Ultime Notizie dalla rete : Europa League

ROMA - Meno tre giorni al delicato match di giovedì sera ad Amsterdam per i quarti di. La Roma di Fonseca preosegue la preparazione al match per i quarti d'andata del torneo e anche questa mattina la squadra di Paulo Fonseca questa mattina è scesa in campo per un lavoro ......delle squadre più titolate d'si affrontano nella riedizione della finale 2018, vinta dal Real Madrid a Kiev. Da quella sconfitta però il Liverpool ha imparato, conquistando la Champions...La Roma si sta preparando per la fondamentale partita di andata dei quarti di finale di Europa League di certo non nel migliore dei modi. Le polemiche dopo il pareggio contro il Sassuolo sono state ...Non è un momento particolarmente positivo per la Roma ma l'unica compagine italiana ancora in gioco in Europa, punta dritto verso la semifinale, obiettivo complicato ma alla portata, anche se ...