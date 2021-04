Denise Pipitone, pm inchiesta: “Ragazza russa? Sceneggiata mediatica” (Di martedì 6 aprile 2021) “La Ragazza russa potrebbe essere Denise Pipitone? Ma per carità. Non credo proprio. Sono convinto che sia tutta una Sceneggiata mediatica della tv russa”. Ne è convinto Alberto Di Pisa, l’ex Procuratore di Marsala (Trapani) che chiese e ottenne il rinvio a giudizio della sorellastra di Denise Pipitone, la bambina di 4 anni scompara nel 2004 da Mazara del Vallo. “Di questi avvistamenti, anche con caratteristiche fisiche più pronunciate di questa giovane donna mostrata in tv, ne arrivavano a decine – dice Di Pisa intervistato dall’Adnkronos – Anche tre al giorno. Facevamo subito l’esame del Dna e si archiviava. Questa è solo una buffonata mediatica. Staremo a vedere. Ma è indicativo il fatto che non vogliano dare ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 6 aprile 2021) “Lapotrebbe essere? Ma per carità. Non credo proprio. Sono convinto che sia tutta unadella tv”. Ne è convinto Alberto Di Pisa, l’ex Procuratore di Marsala (Trapani) che chiese e ottenne il rinvio a giudizio della sorellastra di, la bambina di 4 anni scompara nel 2004 da Mazara del Vallo. “Di questi avvistamenti, anche con caratteristiche fisiche più pronunciate di questa giovane donna mostrata in tv, ne arrivavano a decine – dice Di Pisa intervistato dall’Adnkronos – Anche tre al giorno. Facevamo subito l’esame del Dna e si archiviava. Questa è solo una buffonata. Staremo a vedere. Ma è indicativo il fatto che non vogliano dare ...

