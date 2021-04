Decessi tornano sopra quota 400 e salgono ricoveri e terapie intensive. Tasso positività al 6,9% (Di martedì 6 aprile 2021) Sono 7.767 i nuovi casi di coronavirus registrati oggi in Italia e 421 morti. Ieri erano stati 10.680 i positivi e 296 le vittime. I tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore sono stati solo 112.962, con ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 6 aprile 2021) Sono 7.767 i nuovi casi di coronavirus registrati oggi in Italia e 421 morti. Ieri erano stati 10.680 i positivi e 296 le vittime. I tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore sono stati solo 112.962, con ...

