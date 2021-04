Crt | al via “Talenti per le Imprese” | sostegno ai laureati per creare start up

(Di martedì 6 aprile 2021) Prende il viaper l’Impresa, il progetto ideato e finanziato dalla Fondazione Crt che offre un percorso di alta formazione a 50e dottori di ricerca in qualsiasi disciplina negli atenei italiani. Il bando e’ aperto fino al 23 aprile sul sito www.fondazionecrt.it. E’ rivolto sia a chi ha gia’ un’idea di impresa in fase embrionale, sia a chi e’ interessato a mettersi a disposizione di un team per dare vita a nuoveup. Il percorso formativo di 200 ore, a partire da maggio, fornira’ le competenze necessarie per sviluppare idee imprenditoriali innovative. Le proposte più promettenti dei 50potranno accedere alla “fase 2” e beneficiare di un programma di mentoring e di un confronto finale con investitori nazionali e internazionali. Tutti i costi saranno interamente sostenuti dalla Fondazione ...

Advertising

lucabattanta : RT @Dov_EL: @borghi_claudio @lucabattanta Vale tanto perché é boxato e perfetto. All'epoca ne avevo due copie. Oggi lo utilizzo via emulaz… - Dov_EL : @borghi_claudio @lucabattanta Vale tanto perché é boxato e perfetto. All'epoca ne avevo due copie. Oggi lo utilizz… -

Ultime Notizie dalla rete : Crt via

ATNews

Prende ilTalenti per l'Impresa , il progetto ideato e finanziato da Fondazioneche offre un percorso di alta formazione a 50 laureati e dottori di ricerca in qualsiasi disciplina negli atenei italiani. ...Prende ilTalenti per l'Impresa, il progetto ideato e finanziato da Fondazioneche offre un percorso di alta formazione a 50 laureati e dottori di ricerca in qualsiasi disciplina negli atenei italiani. ...Prende il via Talenti per l'Impresa, il progetto ideato e finanziato dalla Fondazione Crt che offre un percorso di alta formazione a 50 laureati ...Prende il via Talenti per l'Impresa, il progetto ideato e finanziato dalla Fondazione Crt che offre un percorso di alta formazione a 50 laureati e dottori di ricerca in qualsiasi disciplina negli aten ...