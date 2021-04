Crisi Juventus: la richiesta di Elkaan ad Agnelli (Di martedì 6 aprile 2021) Emergono particolari interessanti sulla Crisi Juventus che potrebbero portare ad una clamorosa rivoluzione all’interno del club campione d’Italia. Secondo il noto giornalista sportivo, Paolo Bargiggia, John Elkaan, azionista di maggioranza dell Exor, holding finanziaria che controlla la Juventus, avrebbe chiesto al cugino Andrea Agnelli di lasciare la Presidenza del club oppure di farsene carico finanziariamente. Crisi Juventus: Agnelli lascia? Bargiggia spiega che tra i due cugini c’è stato un incontro divesi giorni fa per programmare il futuro della squadra . L’attuale presidente avrebbe risposto alla richiesta del cugino con una controproposta, ovvero di essere spostato in Ferrari con un analogo ruolo: “Non conosciamo ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 6 aprile 2021) Emergono particolari interessanti sullache potrebbero portare ad una clamorosa rivoluzione all’interno del club campione d’Italia. Secondo il noto giornalista sportivo, Paolo Bargiggia, John, azionista di maggioranza dell Exor, holding finanziaria che controlla la, avrebbe chiesto al cugino Andreadi lasciare la Presidenza del club oppure di farsene carico finanziariamente.lascia? Bargiggia spiega che tra i due cugini c’è stato un incontro divesi giorni fa per programmare il futuro della squadra . L’attuale presidente avrebbe risposto alladel cugino con una controproposta, ovvero di essere spostato in Ferrari con un analogo ruolo: “Non conosciamo ...

Ultime Notizie dalla rete : Crisi Juventus Repubblica - Napoli in contatto con Sarri, segnali positivi dal 'Comandante' Il grande amore e la grande delusione dopo il passaggio alla Juventus. Ma come tutti i grandi amori ... La sconfitta di Verona ha fatto aprire una crisi con la società, poi i risultati sono colati a ...

Juventus, Varane va in scadenza a giugno 2022: potrebbe lasciare il Real a fine stagione Il Calciomercato sarà condizionato anche nella prossima estate dalla crisi economica dovuta all'emergenza coronavirus, quindi ci dovrebbero essere soprattutto scambi di ... ci sarebbe anche la Juventus. ...

"Juve in crisi, Morata tornerà all'Atletico Madrid" Corriere dello Sport.it Corsport - Juve, senza Champions le perdite sarebbero pesanti La Juventus lavora per centrare l'obiettivo zona Champions, dal momento che, una mancata partecipazione alla competizione più importante per club in Europa costituirebbe, oltre ad ...

Crisi Juventus: la richiesta di Elkaan ad Agnelli Emergono particolari interessanti sulla crisi Juventus che potrebbero portare ad una clamorosa rivoluzione all’interno del club campione d’Italia. Secondo il noto giornalista sportivo, Paolo Bargiggia ...

