Covid Sicilia, zona rossa per altri 6 comuni (Di martedì 6 aprile 2021) altri sei comuni in Sicilia diventano zona rossa e a Caltanissetta, Regalbuto e Solarino si chiudono le scuole. Il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, su richiesta dei sindaci e sentito il parere delle competenti Asp territoriali, ha stabilito nuove restrizioni che riguardano i comuni di Acquaviva Platani e Marianopoli (in provincia di Caltanissetta), Alessandria della Rocca e Cattolica Eraclea (Agrigento), Barcellona Pozzo di Gotto (Messina) e Calascibetta (Enna). Per questi comuni si applicano le disposizioni previste dal Dpcm del 2 marzo scorso. Le restrizioni saranno in vigore dall'8 aprile fino al 22 aprile. Sono, inoltre, prorogate fino al 14 aprile le zone rosse per i comuni di Acate (provincia di Ragusa), ...

