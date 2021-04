Corsi: «Empoli Chievo? Provvedimenti in linea con la Serie A» (Di martedì 6 aprile 2021) Fabrizio Corsi, presidente dell’Empoli, ha parlato a seguito del divieto imposto dall’Asl di disputare il match di Serie B contro il Chievo Fabrizio Corsi, presidente dell’Empoli, ha parlato a seguito del divieto imposto dall’Asl di disputare il match di Serie B contro il Chievo. Le sue dichiarazioni. «Ci rimettiamo alle decisioni della giustizia sportiva sperando e pensando che possa andare come nei casi di Juventus-Napoli e Lazio-Torino. Auspichiamo che i Provvedimenti che saranno presi siano in linea con quanto abbiamo visto in Serie A e quindi ci prepariamo a rigiocare questa partita nella data che verrà stabilita. Noi possiamo solo augurarci di poter riprendere l’attività quando scadrà la ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 6 aprile 2021) Fabrizio, presidente dell’, ha parlato a seguito del divieto imposto dall’Asl di disputare il match diB contro ilFabrizio, presidente dell’, ha parlato a seguito del divieto imposto dall’Asl di disputare il match diB contro il. Le sue dichiarazioni. «Ci rimettiamo alle decisioni della giustizia sportiva sperando e pensando che possa andare come nei casi di Juventus-Napoli e Lazio-Torino. Auspichiamo che iche saranno presi siano incon quanto abbiamo visto inA e quindi ci prepariamo a rigiocare questa partita nella data che verrà stabilita. Noi possiamo solo augurarci di poter riprendere l’attività quando scadrà la ...

