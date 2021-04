Cat calling? Alla Ramazzotti si unisce anche la Puccini. Ma anche De Gregori lodava “i fischi alle ragazze” (video) (Di martedì 6 aprile 2021) Non si placa la polemica sul “cat calling“, il fischio di richiamo per strada da parte di uomini a caccia di ragazze, e forse di guai, sollevata dAlla figlia di Eros Ramazzotti, Aurora, in un video che aveva fatto molto discutere. La showgirl, uscita per una corsa dopo l’allenamento, aveva raccontato di essere stata apostrofata per strada. “Nel 2021 ancora capita di frequente il fenomeno del catcalling”, aveva detto la figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker facendo riferimento a fischi e apprezzamenti triviali ricevuti per strada. “Sono vittima nonostante mi vesta da maschiaccio. Appena mi metto una gonna e mi tolgo la giacca sportiva devo sentire i fischi, i commenti sessisti”, dice prima di ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 6 aprile 2021) Non si placa la polemica sul “cat“, ilo di richiamo per strada da parte di uomini a caccia di, e forse di guai, sollevata dfiglia di Eros, Aurora, in unche aveva fatto molto discutere. La showgirl, uscita per una corsa dopo l’namento, aveva raccontato di essere stata apostrofata per strada. “Nel 2021 ancora capita di frequente il fenomeno del cat”, aveva detto la figlia di Erose Michelle Hunziker facendo riferimento ae apprezzamenti triviali ricevuti per strada. “Sono vittima nonostante mi vesta da maschiaccio. Appena mi metto una gonna e mi tolgo la giacca sportiva devo sentire i, i commenti sessisti”, dice prima di ...

