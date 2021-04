Boldrini: “L’Italia deve contribuire alla stabilizzazione e alla pace della Libia” (Di martedì 6 aprile 2021) ROMA – “L’Italia deve contribuire alla stabilizzazione e alla pace della Libia, dopo la terribile guerra civile fomentata anche da potenze straniere. Grave che Draghi abbia ignorato le violenze e le torture, subite dai migranti nei campi di detenzione, denunciate dall’Onu”. Così la parlamentare del Partito Democratico Laura Boldrini (foto), ex presidente della Camera dei Deputati. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di martedì 6 aprile 2021) ROMA – “, dopo la terribile guerra civile fomentata anche da potenze straniere. Grave che Draghi abbia ignorato le violenze e le torture, subite dai migranti nei campi di detenzione, denunciate dall’Onu”. Così la parlamentare del Partito Democratico Laura(foto), ex presidenteCamera dei Deputati. L'articolo L'Opinionista.

