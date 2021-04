Boccia (Pd): 'Dobbiamo farci carico dalla sofferenza degli italiani ma no a violenze' (Di martedì 6 aprile 2021) Francesco Boccia, responsabile Enti locali della segreteria del Pd ha sottolineato quanto il partito non sottovaluti i problemi delle chiusure di alcune attività ma che sia costantemente alla ricerca ... Leggi su globalist (Di martedì 6 aprile 2021) Francesco, responsabile Enti locali della segreteria del Pd ha sottolineato quanto il partito non sottovaluti i problemi delle chiusure di alcune attività ma che sia costantemente alla ricerca ...

Advertising

fattoquotidiano : Pd, Boccia: “M5s guidato da Conte è una speranza per il Paese. Insieme dobbiamo guidare un ampio fronte sociale alt… - globalistIT : - boccia_laura : RT @ssuspirium: Tommaso mandato fuori per via direttissima e di Rosa dobbiamo sorbirci anche l'esterna nel giardinetto. #Amici20 https://t.… - Fernando_Boccia : @oldo_bis @PlanetSurfinia Peccarita' i cambiamenti portano sempre dolore e rinuncia se soprattutto si fanno pensand… - Teresio_Boccia : ' La natura è crudele noi non dobbiamo esserlo ' ( Temple Grandin ) #PocheParole @LibriAmati… -