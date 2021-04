Bayern Monaco-Psg, Flick: “Hanno una squadra formidabile, dobbiamo bloccare i loro passaggi” (Di martedì 6 aprile 2021) Il tecnico del Bayern Monaco Hans-Dieter Flick, alla vigilia del match contro il Paris Saint-Germain valevole per l’andata dei quarti di Champions League 2020/2021, ha presentato la gara in conferenza stampa: “E’ una nuova partita, col Paris Saint Germain che ha una nuova squadra e un nuovo allenatore. Nel complesso non è cambiato molto dalla finale dell’anno scorso. Il PSG han una difesa forte e un attacco formidabile. dobbiamo essere in grado di bloccare i loro passaggi. Questo significa anche pressare il portatore il prima possibile. Manuel Neuer è stato eccezionale nella finale dell’anno scorso. Sarà nella testa degli attaccanti del PSG? Non lo so, ma è un vantaggio per la nostra squadra avere un portiere di ... Leggi su sportface (Di martedì 6 aprile 2021) Il tecnico delHans-Dieter, alla vigilia del match contro il Paris Saint-Germain valevole per l’andata dei quarti di Champions League 2020/2021, ha presentato la gara in conferenza stampa: “E’ una nuova partita, col Paris Saint Germain che ha una nuovae un nuovo allenatore. Nel complesso non è cambiato molto dalla finale dell’anno scorso. Il PSG han una difesa forte e un attaccoessere in grado di. Questo significa anche pressare il portatore il prima possibile. Manuel Neuer è stato eccezionale nella finale dell’anno scorso. Sarà nella testa degli attaccanti del PSG? Non lo so, ma è un vantaggio per la nostraavere un portiere di ...

