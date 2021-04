Atalanta, Gosens rivela: “Chiesi la maglia a CR7, ma lui rispose in un modo inaspettato” (Di mercoledì 7 aprile 2021) Volevo avere la maglia di CR7, ma uscii a mani vuote.Serie A, Pasquale Bruno: “Alla Juventus simulano tutti. Da Chiesa a Morata. Nedved? Pallone d’Oro dei simulatori”Queste le parole di Robin Gosens, che racconta un curioso episodio verificatosi in uno dei tanti confronti tra Atalanta e Juventus. L'esterno offensivo della compagine bergamasca - in occasione del rilascio della sua biografia 'Vale la pena sognare' - ha rivelato alcuni retroscena presenti all'interno del suo libro. Tra questi proprio l'incontro con CR7, asso dei bianconeri al quale il tedesco ha voluto chiedere la maglia al termine di un incontro nella stagione 2018/19 di Serie A. La risposta del portoghese non è stata positiva e ha generato in Gosens un insolito senso d’imbarazzo che il classe '94 ha voluto raccontare ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 7 aprile 2021) Volevo avere ladi CR7, ma uscii a mani vuote.Serie A, Pasquale Bruno: “Alla Juventus simulano tutti. Da Chiesa a Morata. Nedved? Pallone d’Oro dei simulatori”Queste le parole di Robin, che racconta un curioso episodio verificatosi in uno dei tanti confronti trae Juventus. L'esterno offensivo della compagine bergamasca - in occasione del rilascio della sua biografia 'Vale la pena sognare' - hato alcuni retroscena presenti all'interno del suo libro. Tra questi proprio l'incontro con CR7, asso dei bianconeri al quale il tedesco ha voluto chiedere laal termine di un incontro nella stagione 2018/19 di Serie A. La risposta del portoghese non è stata positiva e ha generato inun insolito senso d’imbarazzo che il classe '94 ha voluto raccontare ...

