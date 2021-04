A Pasquetta in FVG 125 nuovi contagi

(Di martedì 6 aprile 2021) 5 aprile: in Friuli Venezia Giulia su 2.431 tamponi molecolari sono stati rilevati 125con una percentuale di positività del 5,14%. Sono inoltre 550 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 25 casi (4,55%). I decessi registrati sono 10; i ricoveri nelle terapie intensive sono 86 mentre quelli in altri reparti risultano essere 592. I decessi complessivamente ammontano a 3.386, con la seguente suddivisione territoriale: 714 a Trieste, 1.785 a Udine, 640 a Pordenone e 247 a Gorizia. I totalmente guariti sono 78.757, i clinicamente guariti 4.114, mentre quelli in isolamento scendono a 12.732. Dall’inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 99.667 persone con la seguente suddivisione territoriale: 18.884 a Trieste, 48.120 a Udine, 19.463 a Pordenone, 12.090 a Gorizia ...

Advertising

TgrRaiFVG : Speranze di zona arancione per metà aprile mentre si continua a vaccinare. Quasi 2500 somministrazioni tra Pordenon… - TgrRai : RT @TgrRaiFVG: A Lignano, si sono fatti vedere soprattutto i proprietari delle seconde case. A loro disposizione qualche bar e ristorante a… - TgrRaiFVG : A Lignano, si sono fatti vedere soprattutto i proprietari delle seconde case. A loro disposizione qualche bar e ris… - TgrRai : RT @TgrRaiFVG: Supermercati aperti nel giorno di Pasquetta: la discussione sulle aperture festive è sempre accesa. E i sindacati chiedono a… - TgrRaiFVG : Supermercati aperti nel giorno di Pasquetta: la discussione sulle aperture festive è sempre accesa. E i sindacati c… -

Ultime Notizie dalla rete : Pasquetta FVG

UdineToday

A Trieste meno di 200 le iniezioni programmate anella fascia 70 - 79 anni. Un'occasione che molti aventi diritto hanno colto al volo Le vaccinazioni a domicilio proseguono in tutto il ...Gli udinesi per il secondo anno consecutivo sembrano aver accettato le restrizioni imposte per questaalternativa.5 aprile: in Friuli Venezia Giulia su 2.431 tamponi molecolari sono stati rilevati 125 nuovi contagi con una percentuale di positività del 5,14%. Sono inoltre 550 i test rapidi antigenici realizzati, ...La prima conferma per ulteriori quindici giorni la permanenza in zona rossa per le Regioni Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Puglia, Toscana e Valle ...