Vokabulantis è un videogioco tutto da scoprire realizzato con grafica stop-motion

(Di lunedì 5 aprile 2021) La gloriosa tecnica del Passo uno (o, in inglese) è sempre meno utilizzata nell'animazione su larga scala perché molto complessa e di lunga gestazione: i tempi di Nightmare Before Christmas e La sposa cadavere sembrano ormai tramontati e in pochi ancora utilizzano questo metodo, tra cui lo Studio Laika. L'utilizzo nel campo dei videogiochi è sempre stato ancor più limitato, con pochi esempi da presentare (tra cui Clay Fighter e Claymates) ma Wiredfly e Kong Orange sono disposti a provare ilpernel loro nuovo progetto,. Attualmente in fase di crowdfunding su Kickstarter,è un puzzle-platformer giocabile anche in modalità cooperativa in cui i giocatori interpretano Kurt e Karla, due ragazzini con una missione molto particolare: ...