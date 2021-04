Uomini e Donne non va in onda: perché salta la puntata del 5 aprile (Di lunedì 5 aprile 2021) Uomini e Donne non ci sarà oggi 5 aprile. Il programma condotto da Maria De Filippi si ferma, ma solo per un giorno: cambia la programmazione Mediaset, in occasione della Pasquetta. Al posto di U&D, invece, ci saranno le repliche della serie con Sabrina Ferilli, Svegliati amore mio, che sta raccogliendo un ottimo successo di critica e share. La sospensione del dating show non è così inconsueta, soprattutto durante le festività o in occasione di giornate importanti. Anche Amici, sempre condotto dalla De Filippi, si era fermato il 18 marzo, per la Giornata Nazionale dedicata alle Vittime del Covid-19. La redazione, infatti, aveva condiviso un comunicato importante, dove si invitava “alla riflessione e condivisione di un dolore che ci coinvolge tutti”. Sul profilo ufficiale Instagram di Uomini e ... Leggi su dilei (Di lunedì 5 aprile 2021)non ci sarà oggi 5. Il programma condotto da Maria De Filippi si ferma, ma solo per un giorno: cambia la programmazione Mediaset, in occasione della Pasquetta. Al posto di U&D, invece, ci saranno le repliche della serie con Sabrina Ferilli, Svegliati amore mio, che sta raccogliendo un ottimo successo di critica e share. La sospensione del dating show non è così inconsueta, soprattutto durante le festività o in occasione di giornate importanti. Anche Amici, sempre condotto dalla De Filippi, si era fermato il 18 marzo, per la Giornata Nazionale dedicata alle Vittime del Covid-19. La redazione, infatti, aveva condiviso un comunicato importante, dove si invitava “alla riflessione e condivisione di un dolore che ci coinvolge tutti”. Sul profilo ufficiale Instagram die ...

