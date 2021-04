Scienza | allo studio vetri intelligenti per ridurre le emissioni di Co2

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 5 aprile 2021) Sostituire le inefficienti vetrate degli edifici con finestre dotate difunzionali dal punto di vista energetico. Questo l’obiettivo che muove uno, pubblicato sul Journal of Optical Microsystems, condotto dagli scienziati dell’Universita’ di Kassel, in Germania. I ricercatori hanno dimostrato il potenziale dismart dotati di array di micromirror, o microspecchi, nella riduzione delle. Gli edifici, spiegano gli esperti, sono responsabili del 40 per cento del consumo di energia primaria e del 36 per cento delletotali di anidride carbonica, per cui l’implementazione di metodi efficienti ed efficaci dal punto di vista energetico ha un grande potenziale nelil consumo legato l’illuminazione e al controllo della ...