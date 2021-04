Previsioni meteo, imminente blitz dal Polo Nord. Torna la neve: ecco dove (Di lunedì 5 aprile 2021) Roma, 5 aprile 2021 - Un blitz invernale sull' Italia , nelle prossime ore, che porterà di nuovo la neve a quote piuttosto basse. Sembra incredibile, dopo che la scorsa settimana si sono toccate ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 5 aprile 2021) Roma, 5 aprile 2021 - Uninvernale sull' Italia , nelle prossime ore, che porterà di nuovo laa quote piuttosto basse. Sembra incredibile, dopo che la scorsa settimana si sono toccate ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Queste le previsioni del tempo per oggi #ANSA - ILOVEPACALCIO : #MonopoliPalermo: le previsioni #meteo (FOTO) - Giulio_Firenze : Questa è una previsione generale, come sempre vi invito a consultare previsioni di maggior dettaglio su siti e port… - solonews1011 : RT @wwwmeteoit: Calo termico in tutta Italia per l’arrivo di aria più fredda dai Balcani. Le previsioni - solonews1011 : RT @iconaclima: Un'intensa perturbazione proveniente dal gelido Artico avanza verso l’Italia! Prepariamoci a un'ondata di #maltempo inverna… -