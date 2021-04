Pasquetta in Zona Rossa: niente picnic o pranzi all’aperto, ecco le regole (Di lunedì 5 aprile 2021) Una Pasquetta blindata: con l’Italia in Zona Rossa non c’è spazio per scampagnate o picnic. Si può uscire di casa solo per motivi di lavoro o necessità, con poche deroghe se non per una passeggiata intorno a casa o una corsetta. Per il secondo anno consecutivo l’Italia e la Toscana trascorrono questa festa con una blindatura totale: tutta l’Italia è in Zona Rossa, mentre ci sono una serie di limitazioni ulteriori locali che restringono ulteriormente le possibilità di spostamento. Pasqua e Pasquetta sono sempre stati un momento di grande socializzazione, di viaggi, di rinascita anche in qualche modo con l’inizio della primavera. Sarà ancora una volta invece in casa per tutti, con poche possibilità di ricevere parenti (massimo due, più due figli under 14). La ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 5 aprile 2021) Unablindata: con l’Italia innon c’è spazio per scampagnate o. Si può uscire di casa solo per motivi di lavoro o necessità, con poche deroghe se non per una passeggiata intorno a casa o una corsetta. Per il secondo anno consecutivo l’Italia e la Toscana trascorrono questa festa con una blindatura totale: tutta l’Italia è in, mentre ci sono una serie di limitazioni ulteriori locali che restringono ulteriormente le possibilità di spostamento. Pasqua esono sempre stati un momento di grande socializzazione, di viaggi, di rinascita anche in qualche modo con l’inizio della primavera. Sarà ancora una volta invece in casa per tutti, con poche possibilità di ricevere parenti (massimo due, più due figli under 14). La ...

