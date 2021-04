Pasqua, fila inutile in ospedale 50 beffati, i medici erano a casa (Di lunedì 5 aprile 2021) Le parole del commissario per l'emergenza Coronavirus Figliuolo non sono state proprio prese alla lettera al Policlinico universitario di Tor Vergata a Roma. Il generale nei giorni scorsi aveva dichiarato: "Non perderemo un solo attimo, vaccineremo senza sosta anche durante le Feste". Ma per una cinquantina di cittadini, invece, - come riporta Leggo - la Pasqua è stata piuttosto amara, perchè come da appuntamento si sono regolarmente presentati per la vaccinazione, ma ad attenderli non hanno trovato nessuno. "Non c’era un medico, un infermiere, un amministrativo. ospedale deserto" racconta a Leggo Andrea che aveva accompagnato la nonna - 100 anni - a vaccinarsi. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di lunedì 5 aprile 2021) Le parole del commissario per l'emergenza Coronavirus Figliuolo non sono state proprio prese alla lettera al Policlinico universitario di Tor Vergata a Roma. Il generale nei giorni scorsi aveva dichiarato: "Non perderemo un solo attimo, vaccineremo senza sosta anche durante le Feste". Ma per una cinquantina di cittadini, invece, - come riporta Leggo - laè stata piuttosto amara, perchè come da appuntamento si sono regolarmente presentati per la vaccinazione, ma ad attenderli non hanno trovato nessuno. "Non c’era un medico, un infermiere, un amministrativo.deserto" racconta a Leggo Andrea che aveva accompagnato la nonna - 100 anni - a vaccinarsi. Segui su affaritaliani.it

