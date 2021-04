Pallotta: «Totti voleva allenare, poi capì che non faceva per lui» (Di lunedì 5 aprile 2021) Nella lunga intervista rilasciata a The Athletic, l’ex presidente della Roma, James Pallotta, si sofferma a lungo anche su Spalletti e Totti. «Spalletti mi è piaciuto molto. Ho un ottimo rapporto con lui ora. L’ultima volta che sono stato in Italia, ero a Firenze in vacanza. Sono andato a casa sua e siamo andati a cena fuori. Ha detto che non avrebbe mai dovuto accettare di tornare? Ha sempre pensato che ci fossero persone che gli sparavano addosso». Su Totti: «È stato alla Roma per 30 anni. E’ quello che sapeva ogni giorno. Alzarsi e andare a Trigoria. Accettammo di onorare l’impegno della proprietà precedente con un contratto da 6 anni come dirigente. Ebbi una discussione con lui, chiedendogli cosa avrebbe voluto fare nella vita dopo il ritiro. Rispondere era difficile per la Roma e lo era per lui». Ed ancora: «Totti ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 5 aprile 2021) Nella lunga intervista rilasciata a The Athletic, l’ex presidente della Roma, James, si sofferma a lungo anche su Spalletti e. «Spalletti mi è piaciuto molto. Ho un ottimo rapporto con lui ora. L’ultima volta che sono stato in Italia, ero a Firenze in vacanza. Sono andato a casa sua e siamo andati a cena fuori. Ha detto che non avrebbe mai dovuto accettare di tornare? Ha sempre pensato che ci fossero persone che gli sparavano addosso». Su: «È stato alla Roma per 30 anni. E’ quello che sapeva ogni giorno. Alzarsi e andare a Trigoria. Accettammo di onorare l’impegno della proprietà precedente con un contratto da 6 anni come dirigente. Ebbi una discussione con lui, chiedendogli cosa avrebbe voluto fare nella vita dopo il ritiro. Rispondere era difficile per la Roma e lo era per lui». Ed ancora: «...

