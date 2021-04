Nasce in taxi la notte di Pasquetta a Milano (Di lunedì 5 aprile 2021) E' una storia che sembrerebbe più natalizia che pasquale quella accaduta nella notte a Milano, dove un bambino è venuto alla luce in un taxi di fronte alla clinica Mangiagalli. "Parlare del miracolo ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 5 aprile 2021) E' una storia che sembrerebbe più natalizia che pasquale quella accaduta nella, dove un bambino è venuto alla luce in undi fronte alla clinica Mangiagalli. "Parlare del miracolo ...

Advertising

AnsaLombardia : Nasce in taxi la notte di Pasquetta a Milano. Arrivati davanti a clinica non c'era più tempo, bimbo sta bene | #ANSA - sardanews : Nasce in taxi la notte di Pasquetta a Milano - CorriereQ : Nasce in taxi la notte di Pasquetta a Milano - Cinquantenni : Indimenticabile e' venire al mondo a #pasquetta2021 il bimbo che nasce sui sedili posteriori di un #taxi la notte d… - nicomanetta1 : Il bimbo che nasce sui sedili posteriori di un taxi la notte di Pasquetta a Milano - -