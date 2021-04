Advertising

anteprima24 : ** #Napoli, assembramenti in piazza del Plebiscito: intervengono i carabinieri ** - visco_gaetano : RT @Informa_Press: #Napoli: risse e assembramenti per la #zuppadicozze?? - 1974Ae7 : @sportstatistica @Amo_J_72 @sportmediaset Ti ho detto che hai ragione, però secondo te quelli che fanno assembramen… - milanomagazine : Napoli, chiuso per 5 giorni un circolo abusivo nel quale avvenivano numerosi assembramenti - - antonellaa262 : Il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris ha firmato una ordinanza anti-assembramenti che chiude le vie del mare a P… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli assembramenti

Agenzia ANSA

... è rimasto deserto, per la seconda volta in 570 anni di pellegrinaggi, per evitare. ... APPROFONDIMENTI IL LOCKDOWN Covid, Pasqua in zona rossa:è un deserto, aperti i... IL LOCKDOWN ......guardia di finanza che ha controllato la costa da levante a ponente per segnalare... Adiverse famiglie si sono ritrovate a Mappatella Beach, mentre i ragazzi si sono riversati ...Napoli – Troppa folla a passeggio stamane in piazza del Plebiscito a Napoli, con assembramenti e famiglie che avevano portato i figli a giocare all’aperto. Intorno alle 12.30 sono intervenuti i carabi ...Era andata discretamente a Pasqua, con il Lungomare di Napoli quasi deserto e le zone del centro con poche persone in strada. A Pasquetta, invece, è tornata la solita pessima abitudine di riversarsi i ...