Liga 2020/2021 Dembele spaventa Simeone: il Barcellona vince ancora, è a -1 dall’Atletico (Di lunedì 5 aprile 2021) Dopo cinque vittorie consecutive in campionato, il Barcellona fatica ma non fallisce quella che può essere la partita della svolta. La squadra di Koeman sfrutta il passo falso dell’Atletico Madrid sul campo del Siviglia, vince 1-0 contro il Valladolid e si porta a -1 dai colchoneros che nelle ultime cinque gare si sono fatti rimontare cinque lunghezze dai blaugrana. Eppure, al Camp Nou il cammino dei blaugrana è stato tutto fuorché semplice nel posticipo del lunedì. All’80’, sullo 0-0, però il finale si è fatto più favorevole grazie all’espulsione di Plano. Il Barcellona fa le prove di assedio e il gol vittoria arriva nel primo minuto di recupero: sugli sviluppi di una sponda di testa di Araujo, Dembele si è coordinato e col mancino al volo ha battuto sul primo palo Masip per il definitivo 1-0. Sabato sera c’è il ... Leggi su sportface (Di lunedì 5 aprile 2021) Dopo cinque vittorie consecutive in campionato, ilfatica ma non fallisce quella che può essere la partita della svolta. La squadra di Koeman sfrutta il passo falso dell’Atletico Madrid sul campo del Siviglia,1-0 contro il Valladolid e si porta a -1 dai colchoneros che nelle ultime cinque gare si sono fatti rimontare cinque lunghezze dai blaugrana. Eppure, al Camp Nou il cammino dei blaugrana è stato tutto fuorché semplice nel posticipo del lunedì. All’80’, sullo 0-0, però il finale si è fatto più favorevole grazie all’espulsione di Plano. Ilfa le prove di assedio e il gol vittoria arriva nel primo minuto di recupero: sugli sviluppi di una sponda di testa di Araujo,si è coordinato e col mancino al volo ha battuto sul primo palo Masip per il definitivo 1-0. Sabato sera c’è il ...

Mls e Liga messicana studiano il colpaccio in vista del Mondiale 2026 Sono per di più convinto sarà questa l'eredità più solida dell'incremento registrato nel 2020: non le cifre, ma la consapevolezza di quanto sia bello giocare con gli amici. Socialità e inclusività, ...

Sambenedettese ...Calciomercato 2020/2021: trattativa per Dzeko - Sanchez, Juve sui giovani

Liga 2020/21, risultati e classifica della 29^ giornata di campionato
Formazioni ufficiali Barcellona-Valladolid, Liga 2020-2021 Il Barcelona ospita il Valladolid nel posticipo della 29^ giornata di Liga spagnola. Al Camp Nou (fischio d'inizio ore 21) la squadra di Ronald Koeman va a caccia di tre punti

Liga, 29^ giornata, i risultati delle partite della domenica: Siviglia-Atletico Madrid 1-0 Nel secondo tempo, con il Celta in 10, l'Alaves - ultimo alla pari con l'Eibar - segna il gol della bandiera con Lejeune Vincono Cadiz e Celta Vigo, 1-1 tra Elche e Betis

