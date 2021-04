LG Mobile, è arrivata anche l’ufficialità: c’è il clamoroso annuncio (Di lunedì 5 aprile 2021) Una notizia che era già nell’aria e che è diventata ufficialità poco fa: LG abbandona ufficialmente il mercato Mobile LG ha annunciato questa mattina che abbandonerà definitivamente il mercato della telefonia Mobile. Una decisione di cui già si è parlato a più riprese nelle settimane passate, ma sulle quali l’azienda ancora non si era espressa. L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 5 aprile 2021) Una notizia che era già nell’aria e che è diventata ufficialità poco fa: LG abbandona ufficialmente il mercatoLG ha annunciato questa mattina che abbandonerà definitivamente il mercato della telefonia. Una decisione di cui già si è parlato a più riprese nelle settimane passate, ma sulle quali l’azienda ancora non si era espressa. L'articolo proviene da Inews.it.

