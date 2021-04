Juventus, Tacconi: “Contro il Napoli prevedo una catastrofe bianconera” (Di lunedì 5 aprile 2021) Mercoledì il recupero di campionato Juventus-Napoli che vista la situazione in classifica delle due squadre appaiate al quarto posto con 52 punti vale tantissimo per la qualificazione alla prossima Champions League. La squadra bianconera ha perso Demiral e Bonucci per il Covid mentre Gattuso recupera tutti. L'ex portiere della Juventus Stefano Tacconi, ha parlato a Radio Marte nel corso della trasmissione "Marte Sport Live"Brutto segnale, questa partita mi ricorda il 5-1 preso al San Paolo con Maifredi. Spero che non diventi così ma vedo una catastrofe. Il campionato è talmente strano e particolare che il pubblico sarebbe stato il numero 1. I giocatori senza pubblico sono abbastanza tranquilli di non prendersi i vaffanculo. Quando c'è il pubblico le partite cambiano. Pirlo non doveva ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 5 aprile 2021) Mercoledì il recupero di campionatoche vista la situazione in classifica delle due squadre appaiate al quarto posto con 52 punti vale tantissimo per la qualificazione alla prossima Champions League. La squadraha perso Demiral e Bonucci per il Covid mentre Gattuso recupera tutti. L'ex portiere dellaStefano, ha parlato a Radio Marte nel corso della trasmissione "Marte Sport Live"Brutto segnale, questa partita mi ricorda il 5-1 preso al San Paolo con Maifredi. Spero che non diventi così ma vedo una. Il campionato è talmente strano e particolare che il pubblico sarebbe stato il numero 1. I giocatori senza pubblico sono abbastanza tranquilli di non prendersi i vaffanculo. Quando c'è il pubblico le partite cambiano. Pirlo non doveva ...

