Juve - Napoli:Altafini core 'ngrato, 'qualità scaduta' (Di lunedì 5 aprile 2021) "Entrai in campo a un quarto d'ora dalla fine, accolto dai fischi dei tanti napoletani che erano allo stadio, e quando mancavano due minuti al 90' segnai la rete della vittoria della Juve, 2 - 1, e ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 5 aprile 2021) "Entrai in campo a un quarto d'ora dalla fine, accolto dai fischi dei tanti napoletani che erano allo stadio, e quando mancavano due minuti al 90' segnai la rete della vittoria della, 2 - 1, e ...

Advertising

forumJuventus : Juventus, Dybala-Arthur-McKennie di nuovo in squadra, saranno a disposizione per #JuveNapoli ??… - RubertiSimone : @GiErre7 @FBiasin Però capisco che per juve napoli e napoli empoli c erano problemi...ora evidentemente no...poi ch… - maxmassi969 : Ci stanno provando di nuovo come in supercoppa, “Napoli strafavoritissimo con la Juve” ... ANDATE A FARE IN CULO T… - sportli26181512 : #Napoli, il consiglio di #Calaiò: 'C'è bisogno di un ex in società': L'appello dell'attaccante al club azzurro: 'Se… - salvione : Demme torna a disposizione di Gattuso: recuperato per Juve-Napoli -