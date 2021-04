Isola 2021, malore per Francesca Lodo: portata via dai medici per accertamenti (Di lunedì 5 aprile 2021) Giorni difficili, quelli vissuti dai concorrenti dell’Isola dei Famosi 2021. Francesca Lodo lo scorso sabato è stata vittima di un malore che ha preoccupato non poco i suoi compagni di avventura. malore per Francesca Lodo all’Isola 2021 malore per Francesca Lodo: alla vigilia della nuova puntata dell’Isola dei Famosi, l’ex letterina di Passaparola si è... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di lunedì 5 aprile 2021) Giorni difficili, quelli vissuti dai concorrenti dell’dei Famosilo scorso sabato è stata vittima di unche ha preoccupato non poco i suoi compagni di avventura.perall’per: alla vigilia della nuova puntata dell’dei Famosi, l’ex letterina di Passaparola si è... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

Agenzia_Ansa : Vaccini, a Venezia arriva il vaporetto ambulatorio mobile. All'isola di Sant'Erasmo per vaccinare gli over 80 #ANSA - repubblica : Sant'Erasmo, il vaporetto diventa centro vaccini per gli over 80 dell'isola - Radio3tweet : Probabilmente, anche su un'isola deserta, Edith Bruck condividerebbe il pane con il nemico. Sicuramente porterebbe… - gianlu_79 : RT @bubinoblog: GUIDA TV E TOTOSHARE 5 APRILE 2021: UN LUNEDÌ TRA LA FUGGITIVA, L'ISOLA DEI FAMOSI E CITTÀ SEGRETE - tuttopuntotv : Isola dei Famosi, malore per Francesca Lodo: cosa è successo e le sue condizioni #Isola -