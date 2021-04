Droni | algoritmi | tubi autosigillanti contro lo spreco d’acqua di D Di Stefano

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 5 aprile 2021) (di Daniele Di) “Il 37,3% dell’acqua immessa nelle reti idriche dei capoluoghi italiani non raggiunge gli utenti a causa delle dispersioni di rete”. Lo certifica l’Istat. È come se uscendo dal supermercato caricaste nell’auto due casseminerale, ma arrivati sotto casa, quando le tirate fuori, delle 12 bottiglie ne restassero solo 8. Quando si parla di reti colabrodo è più di un modo di dire. Ma oggi abbiamo un alleato in piùqueste perdite: la tecnologia. Un alleato che, come vedremo, fa saltare agli occhi quanto dovranno essere sinergici i rapporti tra i due nuovi ministeri battezzati dal governo Draghi, quello della Transizione ecologica (Mite) e quello dell’Innovazione tecnologica e la transizione digitale (Mid). Qui non parliamo di gestire casi che potremmo considerare “fortunati”, in cui la fuga ...