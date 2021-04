Cyberpunk 2077 su PS4 e Xbox One per Digital Foundry: dopo la patch 1.2 i 30 fps stabili rimangono un miraggio (Di lunedì 5 aprile 2021) dopo che la patch 1.2 è stata recentemente pubblicata, ora arrivano le prime analisi prestazionali di Cyberpunk 2077 su Xbox One e PS4. Questo lavoro è stato recentemente svolto da Digital Foundry, che ha valutato l'enorme elenco di correzioni di bug, modifiche e aggiornamenti grazie all'ultima patch. Coloro che hanno già sperimentato il gioco, scopriranno che i bug maggiori sono stati risolti, ma forse la parte più importante è la prestazione sulle console last-gen. Senza dubbio, il lavoro svolto da CDPR sembra sulla buona strada per rendere l'esperienza su console non solo possibile ma anche soddisfacente. Tuttavia, sebbene ci siano buone notizie sul gioco per Xbox One e PS4, in termini di prestazioni e stabilità, ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 5 aprile 2021)che la1.2 è stata recentemente pubblicata, ora arrivano le prime analisi prestazionali disuOne e PS4. Questo lavoro è stato recentemente svolto da, che ha valutato l'enorme elenco di correzioni di bug, modifiche e aggiornamenti grazie all'ultima. Coloro che hanno già sperimentato il gioco, scopriranno che i bug maggiori sono stati risolti, ma forse la parte più importante è la prestazione sulle console last-gen. Senza dubbio, il lavoro svolto da CDPR sembra sulla buona strada per rendere l'esperienza su console non solo possibile ma anche soddisfacente. Tuttavia, sebbene ci siano buone notizie sul gioco perOne e PS4, in termini di prestazioni età, ...

