Coronavirus, i dati – I contagi calano a 10.680 in 24 ore con 250mila tamponi. Altre 296 vittime (Di lunedì 5 aprile 2021) Sono 10.680 le persone risultate positive al Coronavirus nelle ultime 24 ore, secondo i dati forniti dal ministero della Salute. Numeri in netto calo rispetto a quelli registrati nella giornata di ieri, quando i nuovi casi erano 18.025, ma dovuti anche al minor numero di tamponi processati: sono infatti 250.933 i test effettuati nell'ultima giornata, con il tasso di positività che si attesta al 4,25%. In leggero calo le vittime che passano dalle 326 di ieri alle 296 di oggi. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

