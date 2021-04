Can Yaman, frecciatine dall'attore di Che Dio ci aiuti: «Spero di non rivederlo più» (Di lunedì 5 aprile 2021) Can Yaman sta spopolando, infatti non c'è una sola trasmissione italiana che non desidera averlo come ospite o programma televisivo che vorrebbe inserirlo nel cast, anche solo per un cameo di breve durata. Il fidanzato di Diletta Leotta, ormai da tempo nel Bel Paese, ha trovato spazio anche attraverso una nota fiction di Rai 1 'Che Dio ci aiuti', ma a quanto pare ci sarebbero stati dei problemi con uno degli attori di questa serie: Pierpaolo Spollon. Sono volate parole al vetriolo durante una delle ultime puntate di 'Da noi a ruota libera', con l'attore italiano che ha mostrato tutto il suo disappunto per l'idolo delle donne. L'attore di Che Dio ci aiuti parla di Can Yaman: «Ha fatto una battuta» Tutto è cominciato quando Pierpaolo Spollon, ospite da Francesca Fialdini a Da noi a ... Leggi su tvpertutti (Di lunedì 5 aprile 2021) Cansta spopolando, infatti non c'è una sola trasmissione italiana che non desidera averlo come ospite o programma televisivo che vorrebbe inserirlo nel cast, anche solo per un cameo di breve durata. Il fidanzato di Diletta Leotta, ormai da tempo nel Bel Paese, ha trovato spazio anche attraverso una nota fiction di Rai 1 'Che Dio ci', ma a quanto pare ci sarebbero stati dei problemi con uno degli attori di questa serie: Pierpaolo Spollon. Sono volate parole al vetriolo durante una delle ultime puntate di 'Da noi a ruota libera', con l'italiano che ha mostrato tutto il suo disappunto per l'idolo delle donne. L'di Che Dio ciparla di Can: «Ha fatto una battuta» Tutto è cominciato quando Pierpaolo Spollon, ospite da Francesca Fialdini a Da noi a ...

