AstraZeneca, Bassetti mette in chiaro: «I casi di trombosi? Nessuna paura, nella popolazione non vaccinata i dati sono gli stessi» (Di lunedì 5 aprile 2021) «I dati relativi ai casi di trombosi in chi è vaccinato» contro il Covid «sono esattamente uguali a quelli per la popolazione non vaccinata». Matteo Bassetti, direttore delle Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, prova così a fare chiarezza su quelli che vengono definiti “casi sospetti” di trombosi relativi a persone cui è stato somministrato il vaccino AstraZeneca contro il Coronavirus. «Ha fatto bene l’Italia a seguire quello che dice l’Ema, i benefici del vaccino AstraZeneca superano ampiamente i rischi. Le istituzioni non hanno aiutato, Aifa in 3 momenti diversi ha autorizzato il vaccino per 3 categorie diverse. I dati britannici, con oltre 12 milioni di persone ... Leggi su open.online (Di lunedì 5 aprile 2021) «Irelativi aidiin chi è vaccinato» contro il Covid «esattamente uguali a quelli per lanon». Matteo, direttore delle Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, prova così a fare chiarezza su quelli che vengono definiti “sospetti” direlativi a persone cui è stato somministrato il vaccinocontro il Coronavirus. «Ha fatto bene l’Italia a seguire quello che dice l’Ema, i benefici del vaccinosuperano ampiamente i rischi. Le istituzioni non hanno aiutato, Aifa in 3 momenti diversi ha autorizzato il vaccino per 3 categorie diverse. Ibritannici, con oltre 12 milioni di persone ...

Advertising

Open_gol : «I dati relativi ai casi di trombosi in chi è vaccinato sono esattamente uguali a quelli per la popolazione non vac… - giannipinoli : RT @Open_gol: «I dati relativi ai casi di trombosi in chi è vaccinato sono esattamente uguali a quelli per la popolazione non vaccinata» ht… - massimo_san : RT @Open_gol: «I dati relativi ai casi di trombosi in chi è vaccinato sono esattamente uguali a quelli per la popolazione non vaccinata» ht… - pixel_di : RT @Open_gol: «I dati relativi ai casi di trombosi in chi è vaccinato sono esattamente uguali a quelli per la popolazione non vaccinata» ht… - SaiuGraziano : RT @Open_gol: «I dati relativi ai casi di trombosi in chi è vaccinato sono esattamente uguali a quelli per la popolazione non vaccinata» ht… -