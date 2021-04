Amici 20, Lorella Cuccarini: “Tommaso? Non l’avrei mai eliminato se fossi stata nella giuria…” (Di lunedì 5 aprile 2021) Dopo l’eliminazione di Tommaso Stanzani nel corso dell’ultima puntata del serale di Amici 20 andata in onda sabato, sulla questione si è espressa anche Lorella Cuccarini, professoressa di danza della scuola. Amici 20, Lorella Cuccarini: “Tommaso? Non l’avrei mai eliminato…” Leggo sempre i vostri messaggi con attenzione ed interesse. Grazie perché ci siete, con il... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di lunedì 5 aprile 2021) Dopo l’eliminazione diStanzani nel corso dell’ultima puntata del serale di20 andata in onda sabato, sulla questione si è espressa anche, professoressa di danza della scuola.20,: “? Nonmai…” Leggo sempre i vostri messaggi con attenzione ed interesse. Grazie perché ci siete, con il... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

blogtivvu : #Amici20, Lorella Cuccarini: “Tommaso? Non l’avrei mai eliminato se fossi stata nella giuria…” - Novella_2000 : 'Non avrei eliminato Tommaso ma...', Lorella Cuccarini commenta la scelta della giuria #amici20 - rosimazzotti8 : @Lea_Sakura1 @fassevan @AmiciUfficiale io devo dare ragione a una cosa detta da Lorella..i gusti, come i giudizi, s… - IsaeChia : #Amici20, Lorella Cuccarini: “Se fossi stata giudice non avrei eliminato #TommasoStanzani ma...” - pascalpanico : Proteste per l'eliminazione di Tommaso ad Amici, Lorella Cuccarini: 'Basta insulti' -