Vaccino Covid, la scelta della Cina: priorità agli under 60, le restrizioni hanno già protetto gli anziani. Le pressioni del Partito (che non diffonde i dati) (Di domenica 4 aprile 2021) Una deCina di giorni fa, tutti i giornalisti stranieri residenti in Cina hanno ricevuto dal ministero degli Esteri di Pechino una mail che li invitava a vacCinarsi a partire dal 23 marzo. In allegato, c’erano tutti i moduli da compilare “per lei e i suoi familiari”, nonché un numero di telefono per dare conferma, in caso il giornalista in questione fosse intenzionato a farsi somministrare il Vaccino cinese prodotto da Sinopharm. Costo complessivo per le due dosi (vacCinazione e richiamo): 180 yuan, cioè circa 23 euro. A che punto è la “lotta di popolo” contro il Covid-19 (tale fu definita a giugno dello scorso anno, quando un nuovo focolaio colpì Pechino, dopo quello iniziale di Wuhan)? Da un lato si intende accelerare il più possibile il ritmo delle ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 4 aprile 2021) Una dedi giorni fa, tutti i giornalisti stranieri residenti inricevuto dal ministero degli Esteri di Pechino una mail che li invitava a vacrsi a partire dal 23 marzo. In allegato, c’erano tutti i moduli da compilare “per lei e i suoi familiari”, nonché un numero di telefono per dare conferma, in caso il giornalista in questione fosse intenzionato a farsi somministrare ilcinese prodotto da Sinopharm. Costo complessivo per le due dosi (vaczione e richiamo): 180 yuan, cioè circa 23 euro. A che punto è la “lotta di popolo” contro il-19 (tale fu definita a giugno dello scorso anno, quando un nuovo focolaio colpì Pechino, dopo quello iniziale di Wuhan)? Da un lato si intende accelerare il più possibile il ritmo delle ...

