Pirati dei Caraibi - Oltre i confini del mare: un "sosia" di Johnny Depp fece irruzione sul set (Di domenica 4 aprile 2021) Un sosia di Johnny Depp fece irruzione sul set di Pirati dei Caraibi - Oltre i confini del mare durante le riprese che ebbero luogo nel Regno Unito. Durante le riprese di Pirati dei Caraibi - Oltre i confini del mare, che ebbero luogo a Londra nella seconda metà dell'ottobre del 2010, un sosia di Johnny Depp, o meglio, un vero e proprio imitatore di capitan Jack Sparrow, fece irruzione sul set. La sicurezza del set fu violata in una location del Regno Unito quando un imitatore professionista ottenne l'accesso al set, durante le riprese che stavano ... Leggi su movieplayer (Di domenica 4 aprile 2021) Undisul set dideideldurante le riprese che ebbero luogo nel Regno Unito. Durante le riprese dideidel, che ebbero luogo a Londra nella seconda metà dell'ottobre del 2010, undi, o meglio, un vero e proprio imitatore di capitan Jack Sparrow,sul set. La sicurezza del set fu violata in una location del Regno Unito quando un imitatore professionista ottenne l'accesso al set, durante le riprese che stavano ...

