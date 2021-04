Pasqua, la Polizia potrà controllare la quantità di cibo portata via con l’asporto (Di domenica 4 aprile 2021) In almeno una città italiana, la Polizia farà particolare attenzione agli ordini d’asporto per Pasqua. I controlli dovrebbero evitare gli assembramenti. A Pasqua potrebbe risultare un problema anche ordinare una quantità eccessiva di cibo da asporto, almeno stando alle dichiarazioni del capo della Polizia Locale di Arezzo, Aldo Poponcini: “Siamo in gradi di produrre lo sforzo L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di domenica 4 aprile 2021) In almeno una città italiana, lafarà particolare attenzione agli ordini d’asporto per. I controlli dovrebbero evitare gli assembramenti. Apotrebbe risultare un problema anche ordinare unaeccessiva dida asporto, almeno stando alle dichiarazioni del capo dellaLocale di Arezzo, Aldo Poponcini: “Siamo in gradi di produrre lo sforzo L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

LesCamusards : RT @RadioSavana: Se la Polizia dovesse fermarvi a Pasqua e Pasquetta per assembramento, mostrate loro questo video della classe politica al… - AnnaP1953 : RT @zorogat: La polizia scacciata dal prete durante la messa di Pasqua! Mi sa che mi tocca tornare in chiesa! ?? - Poliluca6 : RT @zorogat: La polizia scacciata dal prete durante la messa di Pasqua! Mi sa che mi tocca tornare in chiesa! ?? - Lacernman : Pastore Polacco butta fuori la polizia che voleva chiudere la sua chiesa a Pasqua!. I criminali in Italia non sono… - Marfagna : RT @zorogat: La polizia scacciata dal prete durante la messa di Pasqua! Mi sa che mi tocca tornare in chiesa! ?? -