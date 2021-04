Outriders | il futuro del gioco tra espansioni e storie autonome

Leggi su eurogamer

(Di domenica 4 aprile 2021)è il nuovo sparatutto uscito di recente dello studio People Can Fly, che è stato pubblicato da Square Enix. Sebbene il lancio non sia stato esente da problemi, tra crash ed errori al server, il team di sviluppo rimane ottimista per quanto riguarda il, e in un'intervista a Forbes spiega quali sono i suoi progetti per questo titolo. Il creative director di People Can Fly, Bartek Kmita ha affermato che il team ha ancora molteda raccontare e grandi idee per ildi; unche non si adattava albase. "Non abbiamo mai detto che avremmo abbandonato il. Questo non è uncome servizio, ma se alla gente piace, faremo sicuramente più cose nell'universo di. ...