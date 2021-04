LIVE Giro delle Fiandre 2021 in DIRETTA: due corridori squalificati con il VAR! (Di domenica 4 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La startlist – I favoriti – Gli italiani al via – Il percorso IL BORSINO DEI FAVORITI DEL Giro delle Fiandre 11.49 Tra una ventina di chilometri verranno affrontati i primi due settori di pavé. 11.46 Questi i muri di giornata e il punto della corsa in cui verranno affrontati: 102 Katteberg 121 Oude Kwaremont 132 Kortekeer 140 Eikenberg 142 Wolvenberg 152 Molenberg 156 Marlboroughstraat 160 Berendries 166 Valkenberg 178 Berg Ten Houte 184 Kanarieberg 200 Oude Kwaremont 203 Paterberg 210 Koppenberg 218 Taaienberg 218 Steenbeekdries 228 Kruisberg/Hotond 238 Oude Kwaremont 241 Paterberg 11.41 Mathieu Van der Poel si è sfilato dal gruppo per un bisogno fisiologico ed è assistito da un compagno di squadra per rientrare velocemente nel plotone. 11.38 Ricordiamo la ... Leggi su oasport (Di domenica 4 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa startlist – I favoriti – Gli italiani al via – Il percorso IL BORSINO DEI FAVORITI DEL11.49 Tra una ventina di chilometri verranno affrontati i primi due settori di pavé. 11.46 Questi i muri di giornata e il punto della corsa in cui verranno affrontati: 102 Katteberg 121 Oude Kwaremont 132 Kortekeer 140 Eikenberg 142 Wolvenberg 152 Molenberg 156 Marlboroughstraat 160 Berendries 166 Valkenberg 178 Berg Ten Houte 184 Kanarieberg 200 Oude Kwaremont 203 Paterberg 210 Koppenberg 218 Taaienberg 218 Steenbeekdries 228 Kruisberg/Hotond 238 Oude Kwaremont 241 Paterberg 11.41 Mathieu Van der Poel si è sfilato dal gruppo per un bisogno fisiologico ed è assistito da un compagno di squadra per rientrare velocemente nel plotone. 11.38 Ricordiamo la ...

Advertising

Eurosport_IT : Prime tensioni ?? #RVV21 Segui LIVE il Giro delle Fiandre su - Eurosport_IT : Cose da fare oggi: ricordarsi di santificare le feste. In Italia, nel mondo, nelle Fiandre. ???????? Ronde Van Vlaa… - DavidSLcyclist : RT @Eurosport_IT: Prime tensioni ?? #RVV21 Segui LIVE il Giro delle Fiandre su - AndreaGottardo1 : RT @Eurosport_IT: Cose da fare oggi: ricordarsi di santificare le feste. In Italia, nel mondo, nelle Fiandre. ???????? Ronde Van Vlaanderen… - zazoomblog : LIVE Giro delle Fiandre 2021 in DIRETTA: gruppo a 5’30” dai cinque fuggitivi - #delle #Fiandre #DIRETTA: #gruppo -