LIVE Civitanova-Trento 1-1, Superlega volley in DIRETTA: terzo set equilibrato, la tensione è alta! (Di domenica 4 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17-15 Sparacchia fuori Rychlicki da seconda linea. Time-out per Blengini. 17-14 Palla bassa di De Cecco, Juantorena cade nelle grinfie del muro di Lisinac. 17-13 Ace di Leal, che pesca la zona di conflitto tra Rossini e Lucarelli. 16-13 Anzani si fa perdonare immediatamente con un ottimo primo tempo. 15-13 Invasione a rete di Anzani. 15-12 Diagonale da seconda linea per Abdel Aziz, non ci arriva in difesa Rychlicki. 15-11 Pallonetto millimetrico di Leal, la Lube sta scappando via. Time-out per Lorenzetti. 14-11 Esce la battuta di Kooy. 13-11 Kooy sfonda sul muro di Anzani. 13-10 Mani-out di Leal da posto quattro. 12-10 Nimir passa senza problemi da posto due. 12-9 Non si capiscono Giannelli e Kooy. 11-9 Risponde al centro Simon, la ricezione sta funzionando egregiamente per entrambe le squadre. 10-9 Primo tempo ... Leggi su oasport (Di domenica 4 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17-15 Sparacchia fuori Rychlicki da seconda linea. Time-out per Blengini. 17-14 Palla bassa di De Cecco, Juantorena cade nelle grinfie del muro di Lisinac. 17-13 Ace di Leal, che pesca la zona di conflitto tra Rossini e Lucarelli. 16-13 Anzani si fa perdonare immediatamente con un ottimo primo tempo. 15-13 Invasione a rete di Anzani. 15-12 Diagonale da seconda linea per Abdel Aziz, non ci arriva in difesa Rychlicki. 15-11 Pallonetto millimetrico di Leal, la Lube sta scappando via. Time-out per Lorenzetti. 14-11 Esce la battuta di Kooy. 13-11 Kooy sfonda sul muro di Anzani. 13-10 Mani-out di Leal da posto quattro. 12-10 Nimir passa senza problemi da posto due. 12-9 Non si capiscono Giannelli e Kooy. 11-9 Risponde al centro Simon, la ricezione sta funzionando egregiamente per entrambe le squadre. 10-9 Primo tempo ...

Advertising

Volleyball_it : #cheplayoff Play Off: Semifinale Gara3. Civitanova-Trento 1-1, live set per set by Luca Muzzioli #volleyball_it… - SSportNetwork : #AnyGivenSunday #Volley #Superlega #gara3 #semifinale Il #secondoset è della #Lube che pareggia il conto con… - zazoomblog : LIVE Civitanova-Trento 25-27 Superlega volley in DIRETTA: rimonta per i ragazzi di Lorenzetti nel primo parziale! -… - Volleyball_it : #cheplayoff Play Off: Gara3. Civitanova-Trento 0-1, live set per set by Luca Muzzioli #volleyball_it #20annionline… - SSportNetwork : #AnyGivenSunday #Volley #Superlega #gara3 #semifinale Dopo il #primoset #Trento avanti 1-0 (27-25) a Civitanova sulla #Lube! #live -