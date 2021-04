Le bellezze di Tropea | il borgo dei borghi 2021

(Di lunedì 5 aprile 2021) Si è appena conclusa l’ottava edizione de “Ildei” e a trionfare, nel, è stata, la cittadina nota come la perla del Tirreno Anche quest’anno è… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Cristina Mastrangelo su BlogLive.it.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : bellezze Tropea

A trionfare sarà il borgo che unisce lenaturali e artistiche alle tradizioni culinarie. A ... Albori (Campania - Salerno); Valsinni (Basilicata - Matera);(Calabria - Vibo Valentia); ......2021 al termine della quale sarà decretato il borgo vincitore metterà in risalto ledi ...TRIVENTO (Molise " Campobasso) ALBORI (Campania " Salerno) VALSINNI (Basilicata " Matera)(...Si è appena conclusa l’ottava edizione de “Il borgo dei borghi” e a trionfare, nel 2021, è stata Tropea, la cittadina nota come la perla del Tirreno Anche quest’anno è stato eletto il borgo dei borghi ...Eletto il borgo più bello d'Italia nella trasmissione di Rai3. È Tropea in Calabria, seconda Baunei in Sardegna, terza Geraci Siculo.