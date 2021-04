Il messaggio di Checco Zalone per la Pasqua | “Chi può | si vaccini” Poi la dedica ai bambini malati oncologici – Video

(Di domenica 4 aprile 2021)ha utilizzato i social per condividere i suoi auguri di: sulla pagina del Policlinico di Bari, infatti, è apparso ildel comico. Il suo pensiero è andato soprattutto aidell’ospedale Giovanni XXIII e del Policlinico di Bari: “Si vede un barlume di speranza. Questa estate voglio vedervi tutti assembrati per la città”. Non è il solo personaggio a inviare un pensiero però, nella didascalia spiegano: “È il primodi auguri raccolti dall’associazione ‘Impegno 95’ per i piccoli pazienti. Un grazie speciale al sindaco di Bari Antonio Decaro, a, all’inviato di Striscia la Notizia Pinuccio, ad Albano Carrisi, a Uccio de Santis, Dante Marmone e Tiziana Schiavelli, Nicola Pignataro, Michele Fanelli e Padre ...

I bambini sono affacciati alle finestre. Non possono scendere, a causa delle misure anti - Covid. Da via Amendola, arriva il camion dei vigili del fuoco a sirene spiegate. Si ferma e, con loro, scende ... Durante l'evento, per i più piccoli, c'è stata anche una sorpresa: alcuni personaggi dello spettacolo hanno registrato un messaggio per l'occasione, diffuso da una cassa. Tra questi, anche Checco ...