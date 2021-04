Gianni Morandi racconta il suo dramma: “Un dolore fortissimo” (Di domenica 4 aprile 2021) Gianni Morandi sta passando la Pasqua in ospedale e racconta il suo dramma. Nemmeno lui pensava ad un incidente così grave Il suo sorriso lo conosciamo bene, è coinvolgente e travolgente. E così ha voluto mostrarsi anche oggi con un post dall’Ospedale Bufalini nel quale è ricoverato. Ma Gianni Morandi ancora non sta bene e L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di domenica 4 aprile 2021)sta passando la Pasqua in ospedale eil suo. Nemmeno lui pensava ad un incidente così grave Il suo sorriso lo conosciamo bene, è coinvolgente e travolgente. E così ha voluto mostrarsi anche oggi con un post dall’Ospedale Bufalini nel quale è ricoverato. Maancora non sta bene e L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

Agenzia_Ansa : Gianni Morandi: 'Bruciature sul 15% del corpo, mi sedano per medicarmi'. Ancora almeno dieci giorni in ospedale, 's… - SkyTG24 : Gianni Morandi: 'Bruciature su 15% corpo, mi sedano per medicarmi' - HuffPostItalia : Gianni Morandi: 'Bruciature sul 15% del corpo. Mi sedano per medicarmi, il dolore è tanto' - infoitcultura : Gianni Morandi: 'Bruciature sul 15% del corpo. Mi sedano per medicarmi, il dolore è tanto' - infoitcultura : Gianni Morandi, il dolore delle ustioni: “Quando mi cambiano…” -