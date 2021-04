Fabio Volo chi è la compagna: tutto sulla coppia e la verità sulla crisi (Di domenica 4 aprile 2021) Fabio-Volo-solonotizie24Fabio Volo ha cominciato la sua carriera molti anni fa, diventando anche uno dei volti noti de Le Iene e non solo. I suoi libri hanno fatto sognare i fan, ma a far battere il cuore di Volo è stata Jòhanna Hauksdòttir, nonché sua attuale compagna… ma cosa conosciamo di lei? Nel corso degli anni abbiamo imparato a conoscere Fabio Volo grazie ai libri scritti, i film realizzati e anche per ciò che racconta attraverso la sua pagina Instagram. In questi giorni, inoltre, Fabio Volo si trova in promozione per il nuovo film a cui ha preso parte come protagonista: Genitori VS Influencer, il quale vede la partecipazione esclusiva di Giulia De Lellis, per la prima volta nel ruolo di attrice per un film. ... Leggi su solonotizie24 (Di domenica 4 aprile 2021)-solonotizie24ha cominciato la sua carriera molti anni fa, diventando anche uno dei volti noti de Le Iene e non solo. I suoi libri hanno fatto sognare i fan, ma a far battere il cuore diè stata Jòhanna Hauksdòttir, nonché sua attuale… ma cosa conosciamo di lei? Nel corso degli anni abbiamo imparato a conosceregrazie ai libri scritti, i film realizzati e anche per ciò che racconta attraverso la sua pagina Instagram. In questi giorni, inoltre,si trova in promozione per il nuovo film a cui ha preso parte come protagonista: Genitori VS Influencer, il quale vede la partecipazione esclusiva di Giulia De Lellis, per la prima volta nel ruolo di attrice per un film. ...

