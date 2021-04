Domizzi allenatore del Pordenone

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 4 aprile 2021) Maurizioè il nuovodel, prende il posto di Tesser. Ecco cosa scrive la Gazzetta: La decisione, nell’aria dopo il k.o. di Brescia, è maturata ieri mattina. Ilha esonerato Attilio Tesser. Al suo posto, promosso dalla Primavera, è stato scelto Maurizio, il quale siederà in panchina con autorizzazione provvisoria (e poi in deroga: non ha l’abilitazione Uefa Pro). Il club friulano e il suo presidente, Mauro Lovisa, hanno deciso di dare una scossa, dato che la squadra, pur con una gara in meno rispetto ai rivali, ha due lunghezze di vantaggio su playout. L'articolo ilNapolista.