Covid: Pfizer sperimenta un antivirale orale (Di domenica 4 aprile 2021) Covid-19: Pfizer avvia gli studi clinici per un antivirale orale. sperimentazione sugli adulti per valutare la sicurezza e la tollerabilità Pfizer ha annunciato che sta procedendo a dosi ascendenti multiple dopo aver completato il dosaggio di dosi ascendenti singole in uno studio di Fase 1 su adulti sani per valutare la sicurezza e la tollerabilità di… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di domenica 4 aprile 2021)-19:avvia gli studi clinici per unzione sugli adulti per valutare la sicurezza e la tollerabilitàha annunciato che sta procedendo a dosi ascendenti multiple dopo aver completato il dosaggio di dosi ascendenti singole in uno studio di Fase 1 su adulti sani per valutare la sicurezza e la tollerabilità di… L'articolo Corriere Nazionale.

Advertising

fanpage : I 7 positivi erano tutti vaccinati da gennaio. - RobertoBurioni : Interrompo la pausa per darvi una notizia eccezionale. Il vaccino Pfizer sembra essere sicurissimo ed efficacissimo… - Agenzia_Ansa : I vaccini a mRna di Pfizer-BioNTech e Moderna proteggono non solo dai sintomi della Covid-19 ma anche dal contagio:… - vaccinaItalia : #Vaccini anti #COVID19 in Italia, aggiornamento del 04/04/2021 ore 05:01 Finora sono state somministrate 10990307 d… - Lorenzxo2 : RT @ImolaOggi: EudraVigilance - Vaccino Covid Pfizer: Aggiornamento dati eventi avversi in Europa 3.268 decessi -