Covid, Meloni: “Chiusure? Draghi in continuità con Conte” (Di domenica 4 aprile 2021) “Il governo non è in grado di fare le cose necessarie per consentire la riapertura. Il problema, più che Speranza, è Draghi che lo asseconda. Speranza è un ministro ma il premier si chiama Mario Draghi e ha l’autorevolezza per imporsi. Invece il premier asseconda molto le posizioni di Speranza, del Pd, del Movimento 5 Stelle, in totale continuità con Conte”. Così Giorgia Meloni in un’intervista a La Stampa. “Le Chiusure di certe attività in assenza di provvedimenti che consentirebbero in modo più efficace di combattere la pandemia, sono un pannicello caldo – aggiunge la leader di Fdi – È un anno che chiudiamo le palestre, i ristoranti, i bar, i teatri, le piscine, le scuole di danza, ma il virus continua a circolare: è inutile chiudere queste attività senza risolvere il problema ... Leggi su italiasera (Di domenica 4 aprile 2021) “Il governo non è in grado di fare le cose necessarie per consentire la riapertura. Il problema, più che Speranza, èche lo asseconda. Speranza è un ministro ma il premier si chiama Marioe ha l’autorevolezza per imporsi. Invece il premier asseconda molto le posizioni di Speranza, del Pd, del Movimento 5 Stelle, in totalecon”. Così Giorgiain un’intervista a La Stampa. “Ledi certe attività in assenza di provvedimenti che consentirebbero in modo più efficace di combattere la pandemia, sono un pannicello caldo – aggiunge la leader di Fdi – È un anno che chiudiamo le palestre, i ristoranti, i bar, i teatri, le piscine, le scuole di danza, ma il virus continua a circolare: è inutile chiudere queste attività senza risolvere il problema ...

Advertising

marisaLaDestra : RT @Storace: Cari auguri per #Pasqua e #Pasquetta. Viviamo con serenità queste giornate, presto - se si correrà con i vaccini - torneremo… - italiaserait : Covid, Meloni: “Chiusure? Draghi in continuità con Conte” - lorenabettalico : RT @utini19: Da giorni la Meloni insiste nel dire che non si sono usate le giuste misure per fermare il Covid...qualcuno l'ha sentita indic… - fisco24_info : Covid, Meloni: 'Chiusure? Draghi in continuità con Conte': La leader FdI: 'Il problema, più che Speranza, è Draghi… - irenestorti1 : RT @Storace: Cari auguri per #Pasqua e #Pasquetta. Viviamo con serenità queste giornate, presto - se si correrà con i vaccini - torneremo… -