Covid, in Lombardia 3.003 positivi e 74 decessi: a Bergamo 278 casi (Di domenica 4 aprile 2021) Sono 3.003 i nuovi positivi in Lombardia nella giornata di domenica 4 aprile: i risultati sono emersi dall’analisi di 41.537 tamponi. positività al 7,2%. Nelle ultime 24 ore sono 3.090 i guariti/dimessi, 74 i decessi: 22 i nuovi ingressi in terapia intensiva, che portano il totale dei ricoveri a 864 (+2 rispetto a sabato). I ricoveri totali risultano in flessione di 36 unità. 93.964 gli attualmente positivi (-161 rispetto a sabato), 86.478 in isolamento domiciliare. I dati per provincia Milano 751 Bergamo 278 Brescia 655 Como 188 Cremona 139 Lecco 111 Lodi 45 Mantova 144 Monza e Brianza 295 Pavia 11 Sondrio 66 Varese 162 Leggi su bergamonews (Di domenica 4 aprile 2021) Sono 3.003 i nuoviinnella giornata di domenica 4 aprile: i risultati sono emersi dall’analisi di 41.537 tamponi.tà al 7,2%. Nelle ultime 24 ore sono 3.090 i guariti/dimessi, 74 i: 22 i nuovi ingressi in terapia intensiva, che portano il totale dei ricoveri a 864 (+2 rispetto a sabato). I ricoveri totali risultano in flessione di 36 unità. 93.964 gli attualmente(-161 rispetto a sabato), 86.478 in isolamento domiciliare. I dati per provincia Milano 751278 Brescia 655 Como 188 Cremona 139 Lecco 111 Lodi 45 Mantova 144 Monza e Brianza 295 Pavia 11 Sondrio 66 Varese 162

Advertising

myrtamerlino : Chiara #Ferragni poteva decidere di far rumore o stare zitta. Ha deciso di parlare. ???? Brava Chiara perché non tut… - matteosalvinimi : Sempre un grande Giorgio Armani ???? La casa di moda sarà una delle prime aziende con sede in Lombardia a dare il via… - MediasetTgcom24 : Covid, Armani trasforma il suo Teatro in un centro vaccini in Lombardia - webecodibergamo : Coronavirus in Lombardia, i dati di oggi - GiaPettinelli : Covid: in Lombardia tasso positività stabile, 74 i decessi - Lombardia - -